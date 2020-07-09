Fikri Sağlar: AKP iktidarı son hamlesini yapıyor

Son 10 yılda rejim değişmiş, yasama, yargı ve yürütme tek elde toplanarak TBMM’nin hükmü kalmamış, halkın vekilleri aracılıyla yönetime katılma hakkı da elinden alınmıştır!

Anayasa değişikliğiyle ortaya çıkan bu yeni durum, hukuk devletini yok etmektedir! Artık, yargı tek taraflı ve kişiye bağımlıdır! Bu nedenle yargı kurumlarını oluşturan siyasal irade, yapılandırdığı yargının aldığı kararlara uymama keyfiliği kendinde görebilmektedir!

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AKP iktidarı yargıyı tamamen kendine bağlamak için son hamlesini yapıyor. ‘Çoklu baro sistemiyle’ savunmayı ele geçirmeye çalışıyor. Yargının inanç ve siyaset odaklı bölünmesi, Türkiye’de adaletin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğinin nedeni olacaktır!

Fikri Sağlar’ın yazısı