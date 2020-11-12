Fikri Sağlar: ‘Ahbap-çavuş’ ilişkisi, kurumsal egemenliğini yok sayan çadır devletlerinde olur

AKP’nin Trump üzerine yaptığı tüm yatırımlar boşa çıktı. ABD ile Türkiye ilişkileri ne düzeyde sürecek belli değil. Çünkü AKP devletlerarası ilişkiyi, kurumlar üzerinden değil Trump/Erdoğan yakınlaşması yöntemiyle kuruyordu.

Oysa ABD, kurumsal bir devlet.

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Siyasal yönetimler değişse dahi kurumlar, politikalarını istikrarlı bir şekilde devam ettirirler.

Nitekim; ABD siyasetinin yani Kongre ve Temsilciler Meclisi’nin elinde beklettikleri “Erdoğan ailesinin mal varlığı, Rıza Sarraf ve Halkbank dosyalarının” Biden yönetimince nasıl kullanılacağı konusu AKP’nin en önemli sorun!

AKP’nin asıl tedirginliği artık kişisel ilişkilerinin yeterli olamayacağı düşüncesidir.

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AKP biliyor ki; “Ahbap çavuş” ilişkisi, kurumsal egemenliğini yok sayan çadır devletlerinde olur…

Fikri Sağlar’ın yazısı