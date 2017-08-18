Fikri hür Dilipak, Twitter’a ‘ilham verdi’: Cinlerime dokunma

AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Abdurrahman Dilipak, Katolik kilislerinde ‘cin çıkarıldığını’ ve bu cinlerin istihbaratta kullanıldığını öne sürdü.

‘Kadroya alıp istihbaratta kullanıyorlar’

‘L’exorsizm ve Demonizm!’ başlıklı yazısında, ‘l’exorsizm’ (cin çıkarma) ve ‘demonizm’in (şeytancılık) Katoliklerin yönetim merkezi Vatikan ilahiyatındaki iki önemli ana bilim dalı olduğunu savunan Dilipak şöyle devam etti: “Aynı şekilde bu konu ile ilgili Vatikan’ın yasaları ve yönetmelikleri var. Ve bu kurallar bütün Katolik kiliselerinde geçerli ve tabii Vatikan’ın diplomatik misyonları için de bu yasalar bağlayıcı. Evet, evet, kiliselerde cin çıkarma işi yapılıyor. Çıkarılan cinler yargılanıyor, cezalandırılıyor, hapsediliyor, ya da kilisenin emrine giriyor, yani anlaşıyorlar, ‘kadroya alıyorlar'(!). İstihbaratta kullandıkları da söyleniyor, ya da birilerine musallat etmede de.”

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Yeni Akit yazarının ‘Vatikan’a cin çıkarttığı’ bu yazısına sosyal medyada kayıtsız kalamadı.

Twitter’da başlatılan ve Türkiye gündemi listesinde üst sıralara yükselen #CinlerimeDokunma etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Vatikan en azından cin çıkarıp istihbaratta kullanıyor, bizde cin bulup çıkarsalar tecavüz edip öldürürler heralde.#CinlerimeDokunma — Nazgul_tr (@nazgul_tr) 18 Ağustos 2017

Cin çarpmasına karşı Felak ve Nas

Elektrik çarpmasına karşı Kontrol Kalemi. #CinlerimeDokunma — TEDAŞ (@tedaselectricas) 18 Ağustos 2017

ey diyanet !!! vatikanın cinleri var neden bizim yok ..dünya bizi nasıl kıskanacak ? #CinlerimeDokunma — Hunili DÜ (@duyduydu) 18 Ağustos 2017

Cin olarak doğsam daha kolay atanır memur olurdum #cinlerimedokunma #CinlerAtamaBekliyor

Benimde cinleri alın memur yapın para getirsinler. — 44duygu44 (@44duygu44) 18 Ağustos 2017

Astral seyahate çıkınca mutlaka bi tavla atıp sohbet ediyoruz lütfen #CinlerimeDokunma ! — SUSMİCAM İŞTE❗️🐼 (@icsesinizindibi) 18 Ağustos 2017

rızası varsa dokunurum kimseyi ilgilendirmez!!! #CinlerimeDokunma — Zeze hüzünlü birisi (@kusacamyeminlen) 18 Ağustos 2017

#CinlerimeDokunma Cinlerin bonservisi bizde. Bu dinin cini onlar. Sözleşmesi biterse oturur masaya müslümanlarla konuşuruz.

-Papa — Hıdır Pedro Bakkal (@mp40rif) 18 Ağustos 2017

Sayın Abdurrahman Dilipak hocam doğru diyor bugün dükkana gelen cin 200 euro bağşiş verdi cinler bu parayı nereden buldu #CinlerimeDokunma — Merve Nur Öztürk (@nurozturkbu) 18 Ağustos 2017

Benimkiler hep soldan soldan geliyor. #CinlerimeDokunma — DENİZ-THEMENACE (@mai_ekim) 18 Ağustos 2017

cinim olmadan hasla! #CinlerimeDokunma — art niyet elçisi (@bitlipiraye) 18 Ağustos 2017

#CinlerimeDokunma fazla cini olan var mı? — Hangi цмцт ? (@oumutdeyil) 18 Ağustos 2017