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Fikri hür Dilipak, Twitter’a ‘ilham verdi’: Cinlerime dokunma

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AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Abdurrahman Dilipak, Katolik kilislerinde ‘cin çıkarıldığını’ ve bu cinlerin istihbaratta kullanıldığını öne sürdü.

‘Kadroya alıp istihbaratta kullanıyorlar’

‘L’exorsizm ve Demonizm!’ başlıklı yazısında, ‘l’exorsizm’ (cin çıkarma) ve ‘demonizm’in (şeytancılık) Katoliklerin yönetim merkezi Vatikan ilahiyatındaki iki önemli ana bilim dalı olduğunu savunan Dilipak şöyle devam etti: “Aynı şekilde bu konu ile ilgili Vatikan’ın yasaları ve yönetmelikleri var. Ve bu kurallar bütün Katolik kiliselerinde geçerli ve tabii Vatikan’ın diplomatik misyonları için de bu yasalar bağlayıcı. Evet, evet, kiliselerde cin çıkarma işi yapılıyor. Çıkarılan cinler yargılanıyor, cezalandırılıyor, hapsediliyor, ya da kilisenin emrine giriyor, yani anlaşıyorlar, ‘kadroya alıyorlar'(!). İstihbaratta kullandıkları da söyleniyor, ya da birilerine musallat etmede de.”

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Yeni Akit yazarının ‘Vatikan’a cin çıkarttığı’ bu yazısına sosyal medyada kayıtsız kalamadı.

Twitter’da başlatılan ve Türkiye gündemi listesinde üst sıralara yükselen #CinlerimeDokunma etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

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