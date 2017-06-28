Fikri hür Dilipak ‘acı söyledi’: İktidar ve servet bizi şımarttı, zalime karşı çıkmıyoruz 

AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Abdurrahman Dilipak, iktidar ve servetin ‘Müslümanları şımarttığını’ savundu.

‘Suriye’den beter oluruz’

‘Din elden giderse’ başlıklı yazısında “Türkiye düşerse Suriye’den beter oluruz ve son pişmanlık fayda vermez” diyen Dilipak, şöyle devam etti: “Hemen böyle bir tehlike yok. Ben 15 Temmuz gibi bir silkiniş ve uyanışlarla bütün bu oyunların tersyüz edileceğini düşünüyorum.. Bir silkinişle, ölü toprağını, cehennem küllerini üstümüzden atabiliriz.. Önce şunu itiraf edelim: İnni küntü minezzalimin (Biz zalimlerden olduk). Başımızda gelen felaketler, Şeytanın ve düşmanlarımızın hilelerinin sonucu değil, bizim zaaf ve yanlışlarımızın sonucudur. Şeytan ve onun askerleri, Allah’ın müttaki kullarına hiçbir zarar veremez. Biz ‘Allah’ın ipi’ni bıraktık, Allah da bizim ipimizi bıraktı.”

‘Güç, kendine sahip olanları dönüştürdü’

Servet ve iktidarın Müslümanlar üzerindeki dönüştürücü gücüne vurgu yapan Yeni Akit yazarı, dinin bunlara ulaşmak için bir basamak olarak kullanıldığını ifade etti: “28 Şubat’ta zulüm vardı ve direndik. Ama bugün iktidar ve servet bizi şımarttı. Gücümüz ve servetimiz aklımız ve imanımızın önüne geçti. Sabrı ve şükrü bırakıp dünya malı, makamı için birbirimizle didişmeye başladık.. Hızla dünyevileşiyoruz. Bakın Graham Fuller, 12 Mart sonrası bunun farkına varmıştı. Servet ve iktidarın Müslümanlar üzerindeki dönüştürücü gücünü görmüştü. Fetullah Gülen bu projenin ürünü olarak hayat buldu. Evet ‘servet ve iktidar dönüştürücüdür’. Biz bu gücü, toplumu ve devleti, kendi inanç, tarih ve geleneğimiz doğrultusunda dönüştürmek için istedik. Ama bu güç, önce kendine sahip olanları dönüştürmeye başladı. Farkına varmadan dönüşüyor / dönüştürülüyoruz. Elbette servet ve iktidara ihtiyacımız var, ama din, bunlara ulaşmanın basamağı olmamalı. Dini hedeflere varmak için bunlar basamak olmalı. Önceliklerimiz yer değiştirmemeli..”

‘Zalime karşı çıkmıyorlar’

“Bu işlere girerkenki düşüncelerimiz, bakış açımızla, bugün geldiğimiz yer aynı mı?” sorusunu “Bana göre aynı değil” diye yanıtlayan Dilipak, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı: “Allah’ın dini bizi kardeş yapar, ama öbür taraftan yaşanan dini bunlar düşman yapıyor, Allah’ın dinine inananlar, insanları Allah’a, resulüne ve kitaba çağırır. Bizimkiler, kendi mezhebine, tarikatına, liderine, şeyhine, kendine çağırıyor. İşi ehline vermiyorlar, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana olup, zalime karşı çıkmıyorlar. Hani zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa, adaletten sapmayacaktık!”