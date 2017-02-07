Fikret Orman’dan ‘özeleştiri’: Polemiğe girmemeliydim, böyle bir fotoğrafın içinde olduğumuz için üzgünüm

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldukları Türkiye Kupası son 16 turu maçında yaşananlar nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

‘Bende de hatalar var’

DHA’nın haberine göre, “Böyle bir fotoğrafın içinde olduğumuz için üzgünüm” diyen Orman, şöyle devam etti: “Futbolcuların böyle şeylerle anılması hoş değil. Ne provokasyon olursa olsun, bizim buna alet olmamamız lazımdı, üzgünüm. Yaptığımız bir hata varsa da kamuoyundan özür diliyorum. Bende de hatalar var. Polemiğe girmemem lazımdı. Fenerbahçe’ye kupada başarılar diliyorum.”



‘Süt kupası’ demişti

Beşiktaş başkanı, gergin bir atmosferde geçen karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Her zaman söylüyorum, futbol sahada oynanan bir oyun. Bunu yöneticilerin germesi çok doğru bir şey değil. Oyuncular da gerildi, gereksiz bir gerginlik oldu. Bu da tabii bize riayet etti. Çok da önemli bir şey değil. Süt kupası bu netice itibariyle” demişti.