Fikret Orman’dan Fenerbahçe yönetimine: Euroleague’den aldıkları paradan memnunsalar Allah devamını nasip etsin 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe erkek basketbol takımının şampiyon olduğu Euroleague organizasyonu hakkında tartışma konusu olan görüşlerini yineledi.

‘Tam bir şirket organizasyonu’

Beşiktaş Sombo Japan’ın Anadolu Efes’i 91-65 mağlup ederek finale yükseldiği Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçının ardından konuşan Orman, eleştirilerini iki başlık altında topladı: “Euroleague’e katılma prosedürünün bir kriteryasının olmadığını, keyfi şeylerden verildiğini söylüyorum. Bunu da örneklerle anlattım. Mesela geçenlerde Fransız bir takıma wild card (özel davet) vermişler. Neye göre, nasıl böyle bir şey yapılabiliyor belli değil. Türkiye’den dört takım var, önümüzdeki sene iki takım alacağız. Hangi kriteryaya göre? Onuncu takımı Euroleague’e aldık, birinciyi almadık. Tam bir şirket organizasyonu olarak görüyorum. İkincisi de mali kriterleri. Bütün yayın gelirleri, sponsorlukları onlar elde ediyorlar. Kulüpler bunlardan istifade etmiyor. Bu Beşiktaş’ın problemi değil. Bu bütün basketbolseverlerin ve bütün kulüplerin problemi.”

‘Memnunsalar Allah devamını nasip etsin’

Açıklamalarının Fenerbahçe yönetimi tarafından farklı bir noktaya çekildiğini savunan siyah-beyazlı kulübün başkanı şunları söyledi: “Benle olan rekabetten dolayı özellikle yönetim tarafı biraz farklı bir yere çekmeye çalıştılar ama çok memnunsalar aldıkları paradan Allah devamını nasip etsin. 30 milyon avro para harcıyorlar, 1 milyon avro alıyorlar bu organizasyondan. Seyahat parasına gitmez. Benim söylediğimin özü o. Kendi fikrimi söyledim ve açıkçası bizim şeyimiz Şampiyonlar Ligi’ni desteklemek. Çünkü FIBA’nın organizasyonu, onun içinde olmayı daha mantıklı buluyorum.”