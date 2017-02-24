Fikret Bila: TSK, FETÖ tarafından adeta bir ‘dantel’ gibi işlenmiş…

Ortaya çıkan bilgiler FETÖ’nün TSK içine 1970’lerden beri sızmaya başladığı ve adım adım ilerlediğini gösteriyor. TSK, FETÖ tarafından adeta bir ‘dantel’ gibi işlenmiş…

FETÖ, 2000-2008 yılları arasında TSK’da yerleşmiş ve yayılmış. Bu aşamadan sonra kilit görevlere gelen FETÖ’cü subaylar, özellikle kurmaylık sınavları ve yurtdışı görevlendirmelerde etkili olmuş. Kurmay subaylar, yurtdışı görevinden dönenler, komutanların yanlarına yerleştirilmiş. Keza personel daireleri kontrol altında tutularak terfi ve atamalar örgütün istediği yönde yapılmış. Örgüt elemanlarının sicilleri parlatılmış, general ve amiralliğe terfileri sağlanmış.

FETÖ’cülerin terfilerinde engel oluşturan daha üst rütbeli komutanların şantaj, tehdit, sicil bozulması gibi nedenlerle emekli olmaları sağlanmış ve yerlerine terör örgütünün mensupları komutan olarak atanmış.

Fikret Bila’nın yazısı