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Yaramazlara biraz batar!

Fikret Bila istifa etti: Hürriyet’in yeni yayın yönetmeni Vahap Munyar

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila istifa etti. Bila’dan boşalan koltuğa yazar Vahap Munyar getirildi.

Munyar ve Bila

Demiören Holding, Hürriyet’in de içinde bulunduğu Doğan Medya’yı geçen günlerde satın almıştı.

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Diken’in ulaştığı Hürriyet’teki kaynaklar, Bila’nın istifa ettiği haberini doğruladı.

Ekonomi yazarı Vahap Munyar’ın da yeni yayın yönetmeni olduğu öğrenildi.

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Munyar yakın çevresine “Bir süredir görüşüyorduk, bu akşam ‘Evet’ dedim” dedi.

Daha önce Milliyet’te genel yayın yönetmenliği yapan Bila, 1 Mart 2017’de Hürriyet’in yayın yönetmeni olmuştu.

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