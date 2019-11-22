Fikret Başkaya beraat etti

Akademisyen ve yazar Fikret Başkaya, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Fotoğraf: politikyol.com

Kasım 2017’de gözaltına alınıp serbest bırakılan Başkaya hakkında, kurucusu olduğu internet portalı ‘Özgür Üniversite’de yazdığı yazı nedeniyle açılan davanın karar duruşması, Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, duruşma savcısına, önceki celsede verdiği mütalaasını sordu. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, tutuksuz yargılanan Başkaya’nın, bir yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Başkaya da yazının, bir düşünceyi açıkladığını ve terör örgütünün adının bile geçmediğini belirterek şöyle devam etti: “Ben bir yazarım, akademisyenim, Özgür Üniversite’nin kurucusuyum. Benim adımın terörle terör örgütleriyle anılması, size normal geliyor mu? Davaya konu olan yazı bir kavramın, düşüncenin açıklamasıdır. Yazıda, birçok devletin yanı sıra Türkiye’de de meydana gelen uygulamalar örnek olarak gösterilmiştir.”

Mahkeme heyeti beraat kararı verdi.

Duruşma çıkışında Başkaya’yı kutlayanlar arasında çok sayıda akademisyenin yanı sıra CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de yer aldı.