Fikirtepelilerin kaçak hafriyatla imtihanı: Engel olmaya çalışıyoruz, kamyonu üzerimize sürüyorlar

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Fikirtepe semtinin sakinleri gece saatlerinde gelip kaçak olarak hafriyat ve moloz döken plakasız kamyonlardan şikayetçi: “Engel olmaya çalışıyoruz bazen, kamyonu üzerimize sürüyorlar.”

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da 14 resmi hafriyat döküm sahası var. Kaçak dökümleri engellemek için hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi bulunuyor. Ancak alınan tedbirlere rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önüne geçilemiyor. Döküm için para vermek istemeyenler belirlenen sahalar dışına kaçak olarak döküm yapıyor.

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Bu alanlardan Fikirtepe’de ara sokaklara ve bazı özel mülklere kaçak şekilde hafriyat ve moloz dökülüyor.

‘Belediyelere ihbarda bulunduk, önüne geçemiyoruz’

Kaçak döküm yapan kamyon sürücülerini uyardığını belirten esnaf İsmail Gören şikayetini şu sözlerle dile getirdi: “Kamyonlar plakaları sökülmüş vaziyette geliyor. Dökmeye çalışıyorlar. Engel olmaya çalışıyoruz ve bazen engel oluyoruz. Arabayı üzerimize sürüyorlar. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok halk olarak. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ihbarda bulunduk, Beyaz Masa’yı aradık. Yok, önüne geçemiyoruz”

‘Burası Anadolu yakasının çöplüğü haline geldi’

Fikirtepe’de yaşayan Rüstem Yağcı yaptığı ihbarlardan sonuç alamadığını ifade ederek şunları söyledi: “Genelde gece saat 3 gibi döküyorlar. Bir kere gürültüyle uyandım. Ancak o an döktü, kayıt alamadım. Kadıköy Belediyesi’ni aradığımızda sizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni aradığınızda dinlemeden sizi Kadıköy Belediyesi’ne yönlendiriyorlar. Burası Anadolu yakasının çöplüğü haline geldi. Sürekli buraya atık atıyorlar. Zabıta gece burada bir veya iki defa tur atsa kesinlikle böyle bir şey yapılamaz. Kamera sistemi kurulabilir. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kamera sistemi kurulması yönünde dilekçe verdim ama ilgilenmiyorlar”.