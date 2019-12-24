Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi

HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılandığı davada, mahkeme, tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Fotoğraf: HDP

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Savunmasına devam eden Yüksekdağ, yargılamanın siyasi baskılar altında yürütüldüğünü ileri sürerek şunları söyledi: “Yargılamalar hastalıklı bir ortamda devam ediyor. Siyasi iktidar hukuku ve yargıyı kendisine alet ederek, toplumsal yapıya kendi hastalığını bulaştırmıştır. Bu hastalığın bulaşması sonucu çok ciddi toplumsal, sosyal travmalar yaşanıyor. Adalet ve eşitlik ilkeleri bakımından çok ciddi sorunlar yaşanıyor.”

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Adaletsizliğin toplumda patlamaya neden olacağını söyleyen Yüksekdağ, suça konu konuşmaların içeriğinin kendisine ait olduğunu; ancak bu konuşmalarının çözümlerinin hukuka uygun şekilde yapılmadığını iddia etti. Güncel siyasi konulara ve kadın cinayetlerine de değinen Yüksekdağ, cezaevinde de olsa her koşulda adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.

Avukatları, Ankara başsavcılığı tarafından eylül ayında Yüksekdağ hakkında tekrar tutuklama kararı verilen soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle, dosyaya ulaşamadıklarını belirterek, mahkemeden dosyanın istenmesini talep etti.

Soruşturmanın mükerrer olduğunu savunan avukatlar, dosyanın, HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararı sonrası jet hızıyla açılarak, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tekrar tutuklama kararı alındığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, söz konusu dosyanın Ankara başsavcılığından istenmesine, Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.