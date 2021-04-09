Figen Çalıkuşu: AK Parti bu hali ile askeri vesayetin son dönemine benziyor

Amirallerin açıklamasına kadar, hukuksal rejimin çöküşüne büyük destek veren pek çok militer gördük…

Hukuksuzluklara, demokrasinin ölümüne, adil olmayan yargılanmalara, yargıda sürmekte olan FETÖ taktiklerine hiç ses çıkarmadılar.

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Tüm bu vicdan yaralayan gelişmeleri yok saydılar, sadece iktidar bloğu içinde kalmayı önemsediler…

Bu gün hangi hesaplar var, nasıl oyunlar var gene bilemiyoruz.

Tüm bunlar iktidarda kalmak adına değil mi?

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Bozulan vesayet koalisyonu ardından bitiş sırası şimdi de sivil vesayette…

Nitekim geçen hafta yazdığım gibi AK Parti, artık azınlık iktidarı.

AK Parti bu hali ile askeri vesayetin son dönemine benziyor.

Söyledim, demokratik rejimi abanarak yok etmek gücü değil, tükenişi ispatlıyor.

Bitişe giden yola, “sivil vesayeti” tercih ettikleri gün girmişlerdi.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı