FIFA’nın son kararı: ’48 takımlı’ Dünya Kupası’nda Avrupa’ya 16 bilet

FIFA’nın 2026 yılından itibaren 48 ülkenin katılımıyla oynanacağını ilan ettiği Dünya Kupası’nda Avrupa’dan 16 takım yer alacak.

Goal.com’un haberine göre, Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinden altı, Asya’dan sekiz, Afrika’dan dokuz ve Okyanusya’dan da bir ülke doğrudan turnuvaya katılabilecek.

Ev sahibi ülkenin doğrudan katılım hakkı elde ettiği Dünya Kupası’nda kalan iki kontenjan için Avrupa dışındaki kıtalardan birer ülkenin yer alacağı altı takımlı play-off aşaması oynanacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve altı konfederasyon başkanının oluşturduğu bir konsey tarafından alınan karar mayıs ayında FIFA Konseyi’nin onayına sunulacak.