FIFA’nın ‘fişini çektiği’ kampanyanın elçisi Boateng: Bir reklamda ‘Irkçılığa hayır de’ diyerek mücadele edemeyiz

FIFA’nın ırkçılık karşıtı kampanyasının ‘elçisi’ Kevin-Prince Boateng, söz konusu kampanyanın sona erdirilmesini eleştirdi: “Irkçılıkla kesinlikle düşündüğüm şekilde mücadele etmedik.”



Milan ile Pro Patria takımları arasında 2013 yılının Ocak ayında oynanan dostluk maçında kendisiyle beraber Urby Emanuelson, M’Baye Niang ve Sullay Muntari’nin de ırkçı söylemlere maruz kalması üzerine Boateng sahayı terk etmişti.

‘Hala neden bununla uğraşıyoruz’

The Guardian’ın haberine göre o tarihteki hareketinin ‘otomatik bir tepki’ olduğunu dile getiren Boateng, “Belki hakemle konuşabilirdim ya da stadyum anonsçusundan bir şeyler söylemesini isteyebilirdim. Ancak ırkçı söylemleri daha fazla kaldıramadım. O zaman ‘Hala neden bununla uğraşıyoruz’ diye düşünmüştüm” ifadelerini kullandı.

‘Balotelli ne yapacağını bilmiyor’

Bu maçın ardından FIFA, Boateng’i ırkçılık karşıtı kampanyanın elçilerinden biri olarak ilan etti.

Konuyu yakından takip eden deneyimli oyuncu, ırkçılıkla ilgili raporunu ve hareket planlarını sunmak üzereyken bir anda kampanyanın fişinin çekildiğini belirtti: “Onlar için iş belki bitti ama bu iş bitemez. Balotelli’yi Bastia’da gördük. Kendisi yakın bir arkadaşım. Ne yapacağını bilmiyor. Ben ne yapabilirim? Instagram’a, Twitter’a bir şeyler karalarım. Irkçılıkla tek başına mücadele edemez.”

‘Bilmediğim bir nedenden sonlandırdılar’

Irkçılığın futbolun ötesinde olduğunu vurgulayan Boateng, futbolun ırkçılık karşıtı mücadeleye platform kazandırdığını savundu: “Hiç bilmediğim bir nedenden dolayı kampanyayı sonlandırdılar. ‘Amacımıza ulaştık’ dediler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle düşündüğüm bir biçimde ırkçılıkla mücadele etmedik. Bir reklamda ‘Irkçılığa hayır de’ diyerek mücadele edemeyiz. Evet, bunu görmek güzel ancak bu da sadece Şampiyonlar Ligi’de oluyor.”

Birleşmiş Milletler’de konuşma yapan tek futbolcu olduğunu da hatırlatan Boateng, “Ibrahimovic, Neymar, Messi ve Ronaldo gibi oyuncular ırkçılık karşıtı ne yaptı?” diye sordu.