FIFA’nın planı: Nakit sıkıntısı çeken kulüplere 2.7 milyar dolarlık fon

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), corona virüsü krizinin ekonomik boyutlarını hafifletmek için 2.7 milyar dolarlık (17 milyar TL) nakit rezervini, ‘rahatlama fonu’ olarak kulüplerin kullanımına açmayı planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

FIFA Corona Virüsü Çalışma Grubu, ‘Profesyonel Futbolcular Fonu’nun kurulacağını ve kulüplere destek olunacağını açıklamıştı.

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The New York Times’ın haberinde, ‘futbol dünyasında yaşanan en büyük kriz’ olarak gösterilen dönemde, kuruluşun 2.7 milyar dolarlık (17 milyar TL) nakit rezervini devreye sokarak kulüpleri rahatlatmak istediği kaydedildi.

‘Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız’

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, “Biz, kulüplerin iyi durumda olması ve süreklilik arz etmesinden sorumluyuz ve çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız” dedi.

İtalyan Juventus kulübünün de başkanı olan Agnelli, şöyle devam etti: “Oyuncular, çalışanlar ve diğer operasyonlar için ödemelerimiz var ve şu anda kimse iyi durumda değil. Zamanlamayı iyi yapmak önemli. Bu endişelerimizi gidermek yaşayacağımız en büyük meydan okuma olacak.”

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FIFA’nın Zürih’teki yöneticilerinin krizin kısa ve orta vadeli etkilerini ele aldığı, federasyonlarla değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.