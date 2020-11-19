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Yaramazlara biraz batar!

FIFA’dan kadın futbolcu ve antrenörlere doğum izni teklifi

FIFA Futbol Paydaşları Kurulu (FSC), kadın futbolcu ve antrenörlere doğum izni verilmesini teklif etti.

2019 Dünya Kupası’nda oynanan Fransa Güney Kore maçı. Fotoğraf: Reuters

AA’nın dünya futbolunun patronu FIFA’nın açıklamasından aktardığına göre FSC’nin teklifiyle, kadın futboluna yönelik yeni küresel asgari standartlar oluşturmak isteniyor.

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Özellikle hamilelikten kaynaklanan hak kayıplarını önlemeyi amaçlayan teklif, kadınların, en az 14 hafta annelik iznine ayrılmasını ve bu süre zarfında sözleşmedeki maaşının üçte ikisini almasını öngörüyor.

Aralık ayında FIFA Konseyi’nin onayına sunulacak teklif uyarınca kulüpler, işe dönüş sonrası kadın futbolcuları takıma geri alacak ve formlarına kavuşmaları için tıbbi destek verecek.

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