FIFA’dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık ‘corona’ desteği

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik zorluklara karşı federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar lira) finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

FIFA’nın açıklamasında, salgından etkilenen futbol camiasını rahatlatmak için atılması planlanan adımların ilki olarak birliğe üye 211 ülkenin futbol federasyonuna toplamda 150 milyon dolara yakın finansal destekte bulunulacağı belirtildi.

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Yardım kapsamında her federasyonun 2019 ve 2020 yılları için hak edilmiş ödemelerinin yanı sıra, en az 500 bin dolarlık (yaklaşık 3.5 milyon lira) para yardımı alacağı ifade edildi.

FIFA, mart ayı sonunda virüsün ekonomik boyutlarını hafifletmek için 2.7 milyar dolarlık (17 milyar lira) nakit rezervini, ‘rahatlama fonu’ olarak kulüplerin kullanımına açmayı planladığını açıklamıştı.

UEFA’dan da destek gelmişti

UEFA da salgınla mücadele kapsamında Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve Uluslar Ligi’ne oyuncu gönderen takımlara 70.4 milyon avro (yaklaşık 528 milyon lira) ödeme yapacağını dün açıklamıştı.