FIFA sıralaması: Türkiye, 2019’u 29’uncu sırada kapattı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2019 yılını, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) ülke takımları sıralamasında 29’uncu sırada bitirdi.

Fotoğraf: DHA

FIFA, bugün ülke sıralamalarının yer aldığı listeyi açıkladı. Kurumun sitesinde yer alan 19 Aralık 2019 tarihli güncel tabloya göre Belçika 1765 puanla ilk sırada yer alıyor. Avrupa ülkesini 1733 puanla Fransa, 1712 puanla Brezilya, 1661 puanla İngiltere, 1645 puanla da Uruguay izliyor.

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Listenin 210’uncu ve son sırasında 821 puanla Britanya’nın kontrolündeki Anguilla bulunuyor. San Marino 824 puanla sondan ikinci olurken, bu ülkeyi 842 puanla British Virgin Islands takip etti.

Türkiye, FIFA sıralamasında inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyor.

Türkiye, 1494 puanla listede 29’uncu sırada yer alıyor. Türkiye, 1503 puanlı Japonya’da bir sıra geride, 1494 puanlı Sırbistan’dan ise bir sıra önde. Türkiye’nin lider Belçika’yla puan farkı 271.

Türkiye, şimdiye kadar listede en fazla sekizinci sıraya kadar çıktı. Türkiye’nin 2002’deki Dünya Kupası’nda üçüncü olması, sıralamadaki artışta büyük rol oynamıştı. Milliler, bir sonraki yıl da Konfederasyon Kupası’nda çeyrek finale kadar yükselmişti. Türkiye’nin listedeki en kötü derecesi ise 1998’de 57’ncilik olarak kayda geçti.