FIFA kararı: Cardiff City, hiç oynamadan ölen futbolcusu Sala için Nantes’a ödeme yapacak

Dünya futbolunun patronu FIFA, İngiltere Championship’te mücadele eden Cardiff City’nin, ocakta, transfer edildikten iki gün sonra uçak kazasında ölen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın ücretinin 6 milyon avroluk (37.2 milyon lira) ilk taksidini, satın alındığı Fransız Nantes kulübüne ödemek zorunda olduğunu kararlaştırdı.

Fotoğraflar: Reuters

Sala ve pilot David Ibbotson’u taşıyan uçak 21 Ocak’ta, Manş Denizi üzerinde düşmüştü. Sala’nın cesedi şubat ayında bulunmuştu.

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Fransız basınında, FIFA’nın, “Gizlilik ilkesi nedeniyle olası başka ödemelerle ilgili ayrıntı paylaşamayacağız” açıklamasını yayınladı. BBC ise Ocak 2020’de ikinci taksidin ödeneyeceğini duyurdu.

Galler takımı Cardiff City, Fransa’dan yeni takımına katılmak için çıktığı yolculukta ölen 28 yaşındaki futbolcunun ölümünün ardından ödeme yapmayı reddetti. Kulüp yöneticileri, “Öldüğünde resmen bizim oyuncumuz değildi” diyerek 17 milyon avroya (105.38 milyon lira) anlaştığı oyuncuyu satın aldığı kulübe ödeme yapmaya zorunlu olmadığını iddia etti. Bu nedenle konu FIFA’ya taşındı.

FIFA’da, 25 Eylül’de konuyla ilgili toplantı yapıldı. Nantes kulübünün avukatları, Jerome Marsaudon ve Louis-Marie Absil yazılı açıklamalarında, “Fifa’nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Cardiff, sorumluluklarını yerine getirmeli ve spor hukukuna uymalı” ifadelerine yer verdi.

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Cardiff City taraftarları, stadyumun önüne Sala anısına atkı, çiçek bırakmıştı.

Avukatlar, Sala’nın Cardiff’le sözleşme imzaladığının altını çizerek FIFA’ya kontratın beyan edildiğini vurguladı ve “Sala, kaza geçirdiğinde Cardiff’in oyuncusuydu” dedi.

Cardiff City’nin karara itiraz etmek istediği takdirde Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a başvurmak için 10 gün süresi var.