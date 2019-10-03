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Yaramazlara biraz batar!

FIFA eski başkan yardımcısına rüşvetten ceza: Futboldan ömür boyu men, 5 milyon lira para cezası

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski başkan yardımcısı Eugenio Figueredo, ‘rüşvet aldığı’ gerekçesiyle futboldan ömür boyu men edilerek 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 5 milyon 700 lira) para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nda (CONMEBOL) başkanlık görevi yapan Figueredo, 2015 yılında FIFA’ya yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı.

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Kupa Amerika’nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülen Figueredo, 2015’ten beri ülkesi Urugay’da ev hapsinde tutuluyordu.

FIFA Etik Kurulu’nun aldığı karar FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Figueredo’nun FIFA’nın etik kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

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