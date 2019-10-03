FIFA eski başkan yardımcısına rüşvetten ceza: Futboldan ömür boyu men, 5 milyon lira para cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris’teki WELT Avrupa Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul’a ilişkin ‘beş yıllık icraat planı’nı açıkladı. İmamoğlu, deprem riskine yönelik olarak ‘kentin dokusunu değiştirecek planlama ve yatırımlar yapacaklarını’ vurguladı.