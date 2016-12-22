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Yaramazlara biraz batar!

FIFA dünya sıralamasında yeri değişmeyen Türkiye 2016’yı 24’üncü tamamladı 

 

FIFA’nın açıkladığı aralık ayı dünya sıralamasında geçen ayki yerini koruyan Türkiye, 2016’yı 24’üncü olarak tamamladı.

Fotoğraf: tff.org

NTV  Spor’un haberine göre, listenin ilk 20 sırasında da değişim yaşanmazken, Arjantin 1634 puanla birinci, Brezilya 1544 puanla ikinci, Almanya da 1433 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Ay-yıldızların 2018 Dünya Kupası eleme grundaki rakipleri Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 94, Kosova ise 165’inci sırada kendine yer buldu.

Dünya sıralamasında ilk 10 şöyle;

 

 

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