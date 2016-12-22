FIFA dünya sıralamasında yeri değişmeyen Türkiye 2016’yı 24’üncü tamamladı 

FIFA’nın açıkladığı aralık ayı dünya sıralamasında geçen ayki yerini koruyan Türkiye, 2016’yı 24’üncü olarak tamamladı.

NTV Spor’un haberine göre, listenin ilk 20 sırasında da değişim yaşanmazken, Arjantin 1634 puanla birinci, Brezilya 1544 puanla ikinci, Almanya da 1433 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Ay-yıldızların 2018 Dünya Kupası eleme grundaki rakipleri Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 94, Kosova ise 165’inci sırada kendine yer buldu.

Dünya sıralamasında ilk 10 şöyle;