FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma açıldı

Dünya futbolunun patronu FIFA’nın başkanı Gianni Infantino hakkında, İsviçre’de soruşturma başlatıldı.
AA’nın haberine göre özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller’ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.
Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015’te başlatılan FIFA’daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.
İsviçreli spor yöneticisi Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan eski başkan Sepp Blatter’in yerine 2016’da FIFA Başkanı seçilmişti.