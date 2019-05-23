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Yaramazlara biraz batar!

FIFA, 2022 Dünya Kupası’na 48 takım katılmasını öngören planını rafa kaldırdı; turnuvaya 32 ülke katılacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 yılında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak takım sayısını 48’e çıkarmaktan vazgeçti.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Fransa şampiyon olmuştu. Fotoğraf: Reuters

Dünya futbolunun patronu FIFA’nın başkanı Gianni Infantino, geçen yıl, 2026’dan itibaren takım sayısının artırılması düşünülürken bunu öne çekerek 2022’de Katar’da hayata geçirebileceklerini açıklamıştı. Bu durum Katar’ın tek başına değil bölgedeki başka ülkelerle ortak olarak turnuvayı düzenleme zorunluluğunu gündeme getirmişti.

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FIFA’dan yapılan açıklamada ‘uzun süren istişareler sonucunda’ 2022 Dünya Kupası’na 48 değil, daha önce planlandığı gibi 32 takımın katılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Ev sahibi ülke lojistik anlamda zorlanacağı için 48 takım projemizi rafa kaldırdık” dendi.

Turnuvanın Katar’a verilmesi, bu ülke, Dünya Kupalarının düzenlendiği yaz aylarında çok sıcak olduğu için eleştirilmiş bu nedenle organizasyonun 21 Kasım-18 Aralık 2022’de düzenlenmesine karar verilmişti.  

Ayrıca İngiliz basını da Katar’ın turnuvaya ev sahipliği yapmak için FIFA yetkililerine rüşvet verdiğini iddia etmiş, bunun yanısıra ülkede El Kaide’nin varlığının devam ettiği ve bunu güvenlik riski oluşturduğunu öne sürmüştü.

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