‘Matematiğin Nobeli’ olarak kabul edilen ‘Fields Madalyası’nı kazanan ilk kadın unvanının sahibi İranlı matematikçi Maryam Mirzakhani hayatını kaybetti.

Dört yıldır meme kanseriyle mücadele eden 40 yaşındaki Mirzakhani’nin kanseri kemiklerine de yayılmıştı.

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Bir çocuk annesi İranlı matematikçi, uzun süredir yaşadığı ABD’de hayatını kaybetti.

1994 ve 1995 Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya sahibi olan ve lisans eğitimini İran’da tamamlayan profesör Mirzakhani, Harvard Üniversitesi’nde yaptığı doktoranın ardından Stanford Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Çalışmalarında özellikle hiperbolik geometri, ergodik teori, simplektik geometri ve Teichmüller teorisine odaklanan İranlı matematikçi, ‘Fields Madalyası’nı 2014 yılında kazanmıştı.