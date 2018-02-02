Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fidel Castro’nun büyük oğlu intihar etti

Share30
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 30

Küba devriminin lideri Fidel Castro’nun en büyük oğlu Fidel Ángel Castro Díaz-Balart 68 yaşında intihar etti.

Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, birkaç aydır derin depresyon tedavisi görüyordu. Küba’da ‘Fidelito‘ olarak bilinen Castro, 1 Eylül 1949’da Castro’nun ilk eşi Mirta Diaz-Balart’la olan evliliğinden doğmuştu.

Reklam

Sovyetler Birliği’nde eğitim görmüş bir bilim insanı olan Castro, Küba hükümetinin bilim danışmanı ve Küba Bilim Akademisi başkan yardımcısıydı.

Devlet başkanlığı görevini 1959’dan 2008’e kadar sürdüren Fidel Castro, 2016’da 90 yaşında ölmüştü. Fiedel Castro 11 çocuk babasıydı.

 


Share30
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 30

SON HABERLER

Salih Müslim: Elimizde uzun menzilli roket yok

Demokratik Birlik Partisi (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim, Kilis ve Reyhanlı’ya düşen roketlerin kendileriyle ilgisi olmadığını, ellerinde uzun menzilli roket bulunmadığını iddia etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...