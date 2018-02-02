Fidel Castro’nun büyük oğlu intihar etti

Küba devriminin lideri Fidel Castro’nun en büyük oğlu Fidel Ángel Castro Díaz-Balart 68 yaşında intihar etti.

Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, birkaç aydır derin depresyon tedavisi görüyordu. Küba’da ‘Fidelito‘ olarak bilinen Castro, 1 Eylül 1949’da Castro’nun ilk eşi Mirta Diaz-Balart’la olan evliliğinden doğmuştu.

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Sovyetler Birliği’nde eğitim görmüş bir bilim insanı olan Castro, Küba hükümetinin bilim danışmanı ve Küba Bilim Akademisi başkan yardımcısıydı.

Devlet başkanlığı görevini 1959’dan 2008’e kadar sürdüren Fidel Castro, 2016’da 90 yaşında ölmüştü. Fiedel Castro 11 çocuk babasıydı.