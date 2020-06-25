Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fiat: İtalya’da otomobil satışlarının bu yıl en az yüzde 35 düşmesini bekliyoruz

Fiat Chrysler’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi Pietro Gorlier İtalya’da otomobil satışlarının bu yıl en az yüzde 35 düşmesini beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İtalya, Fiat Chrysler’ın ortak olduğu Tofaş’ın en büyük ihracat pazarını oluşturuyor.

Reklam

Gorlier açıklamayı İtalya senatosu sanayi kuruluna yaptı.

AB pazarı

Otomotiv sektöründe satışlar ‘corona krizi’ nedeniyle Avrupa genelinde büyük düşüşler yaşadı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA), mayıs ayı verilerine göre AB’de yeni otomobil satışları, mayıs ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 52.3 azalarak 581 bin 161’e geriledi.

Reklam

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya’da yüzde 72.7, Fransa’da yüzde 50.3, İtalya’da yüzde 49.6 ve Almanya’da yüzde 49.5 azaldı.

Öte yandan, AB’de yeni otomobil tescilleri, ocak-mayıs döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.5 azalarak 3 milyon 331 bin 715 seviyesine geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya’da 168 bin 148, İtalya’da 99 bin 711, Fransa’da 96 bin 310, Belçika’da 34 bin 752 ve İspanya’da 34 bin 337 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Çin’de otomobil satışlarında yüzde 20’ye kadar düşüş bekleniyor

Britanya’da yeni otomobil satışları 1952 yılından beri en kötü mayıs ayını geçirdi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta yüzde 2.4 geriledi

Fransız bakan: Renault yardım almazsa batabilir

Britanya’da otomobil satışları 1946’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Britanya’da nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi

Mitsubishi’nin karı ‘corona’dan dolayı yüzde 89 düştü

‘Corona’ nedeniyle otomotiv ihracatı nisan ayında yüzde 77 düştü

Toyota Türkiye CEO’su: Normalde bir günlük satışımızı bir ayda yapabildik

Parça imalatçıları: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmalı

İhracat ‘corona’ nedeniyle nisanda yüzde 42 azaldı

‘Corona’ nedeniyle otomotiv ihracatı yüzde 29 düştü

‘Corona’ etkisi: Otomotivde ihracat yüzde 30, üretim yüzde 22 geriledi

SON HABERLER

Büyükçekmece Gölü’nde 106 yıl önce de hortum oluşmuş

Dün, İstanbul’da sağanak yağış başta Esenyurt olmak üzere bazı ilçelerde sele neden olurken Büyükçekmece Gölü ve Çatalca’da hortum oluştu. Doç. Dr. Önder Kocatürk, araştırma sırasında ortaya çıkardığı, Büyükçekmece Gölü’nde 106 yıl önce oluşan hortumun arşiv kayıtlarına dikkat çekti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...