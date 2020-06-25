Fiat: İtalya’da otomobil satışlarının bu yıl en az yüzde 35 düşmesini bekliyoruz

Fiat Chrysler’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi Pietro Gorlier İtalya’da otomobil satışlarının bu yıl en az yüzde 35 düşmesini beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İtalya, Fiat Chrysler’ın ortak olduğu Tofaş’ın en büyük ihracat pazarını oluşturuyor.

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Gorlier açıklamayı İtalya senatosu sanayi kuruluna yaptı.

AB pazarı

Otomotiv sektöründe satışlar ‘corona krizi’ nedeniyle Avrupa genelinde büyük düşüşler yaşadı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA), mayıs ayı verilerine göre AB’de yeni otomobil satışları, mayıs ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 52.3 azalarak 581 bin 161’e geriledi.

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AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya’da yüzde 72.7, Fransa’da yüzde 50.3, İtalya’da yüzde 49.6 ve Almanya’da yüzde 49.5 azaldı.

Öte yandan, AB’de yeni otomobil tescilleri, ocak-mayıs döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.5 azalarak 3 milyon 331 bin 715 seviyesine geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya’da 168 bin 148, İtalya’da 99 bin 711, Fransa’da 96 bin 310, Belçika’da 34 bin 752 ve İspanya’da 34 bin 337 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.