Fezleke hazırlanan CHP’li Tanrıkulu’na iki suçlama: Telefonda şakalar ve DTK daveti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hakkında hazırlanan fezlekede Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantıları için yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kurtca Eker’in hazırladığı 21 Nisan tarihli fezlekede Tanrıkulu ‘PKK’ya yardım’la suçlanıyor.

Fezlekede iki buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen ‘Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan Tanrıkulu’nun yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Şakalaşmalar da fezlekede

Tanrıkulu’nun DTK toplantılarında yaptığı konuşmaların ‘tape’leri de fezlekeye delil olarak girdi.

Fezlekeye şöyle dendi: “Özellikle tape kayıtları incelendiğinde A.B. isimli şahısla yapmış olduğu konuşmada ‘Ey zaten yakında Şırnak’ı, Şırnak’ı şeye bağlayacağız Güney Kürdistan’a bağlayacağız kurtulacak Şırnak ile Hakkâri’yi’ şeklinde sarf ettiği sözler bu kapsamda değerlendirilebilir. Halen milletvekili olan şüphelinin siyasi faaliyet görünümü altında gerçekleştirilen eylemlerinin salt siyasi faaliyet kapsamında görülemeyeceği, eylemlerin bir bütün halinde örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.”

Fezlekede, Tanrıkulu’nun ‘Şırnaklı bir arkadaşıyla telefonda şakalaşırken’ arkadaşının “Vallahi Şırnak’a hemen sattınız, postaladınız iki güne” demesi üzerine “Ey zaten Şırnak’ı, Güney Kürdistan’a bağlayacağız, kurtulacak. Şırnak ile Hakkâri’yi…” karşılığını verdiği belirtildi.

Tapede ise Tanrıkulu’nun bu sözlerin ardından güldüğü ifade edildi.

DTK konuşmaları

Fezleke suçlamaya konu edilen DTK toplantısı 24 Mart 2012’de yapılmış.

Ortam dinlemesinden elde edilen kayıtlarda toplantıya çağırılacak isimler konuşuluyor.

Nurettin Sevim’in “Sezgin Tanrıkulu’yla konuşmadın mı?” sorusuna Ayla Akat Ata “Ha, Sezgin Bey de katılıyor” yanıtını veriyor.

DTK’nın 14 Nisan 2012 tarihli toplantısında ise Edip Yaşar, “Siyasi partileri de çağırabiliriz hani AKP’dir veya bireysel ilişki de olur. Mesela CHP’den Sezgin Tanrıkulu, çağırırız…” diyor.

Yine 28 Nisan 2012 tarihli toplantıya ilişkin kayıtta ise Demir Çelik’in “AKP isteksiz gibi görünüyor. Devam edersek gönderebilirler, değişirse gelmeyebilir. CHP grup başkan vekilleriyle görüştüm. Ondan bağımsız Sezgin’le de görüştüm. ‘Bir başkasına görev vermezlerse ben gelirim’ dedi” sözleri yer alıyor.

Eksik bilgi

Fezlekede Tanrıkulu’nun 2012’nin mayıs ayında DTK toplantılarına katılmadığı ve isminin DTK’nın 9 Haziran 2012 ve 28 Temmuz 2013 tarihli toplantılarında davet edilecekler listesinde geçtiği belirtildi.

Başka bir bir toplantıda da PKK lideri Abdullah Öcalan için yapılacak bir imza kampanyasına imza atması için Tanrıkulu’yla konuşulması yönündeki ifadeler de fezlekeye alındı ancak Tanrıkulu’nun bu kampanyada imza atmadığı bilgisine yer verilmedi.

Tanrıkulu’nun İsveç’teki ağabeyiyle yaptığı görüşme de ‘bilinmeyen şahısla görüşme’ adıyla fezlekede suçlama konusu yapılırken, Tanrıkulu’nun 2010 yılındaki anayasa değişikliği referandumunu analiz etmek için kendisini arayan bir gazeteciyle yaptığı görüşme de fezlekede yer alan diğer bir konu oldu.

Görüşmede Tanrıkulu, yüzde 65 boykotun DTP’nin başarısı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek “Kendisi gitmeyenleri de hesaba kattığında boykot oranı yüzde 40 civarındadır. Yüzde 65’in tümünü yani DTP nasıl kendine yazacak? Öyle bir şey olur mu?” diyor.