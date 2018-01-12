Feyzioğlu’nun görüşü: Şahin Alpay ve Mehmet Altan’a tahliye zorunluydu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye edilmemesini “AYM kararı bağlayıcıdır, ağır ceza tahliye etmek zorunda” sözleriyle yorumladı.

AYM, 11 Ocak’ta yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyelerin önünü açmıştı. Ancak Altan ve Alpay’ın yargılandıkları iki farklı ağır ceza mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararının ellerine ulaşmadığını gerekçe göstererek ikilinin tahliye talebini reddetmişti.

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‘Tahliye zorunluydu’

Feyzioğlu’na Ülkücü Düşünce Derneği’nde (ÜLKÜ-DER) ‘Hukuk Devleti’ adıyla verdiği konferans sırasında Altan ve Alpay durumu soruldu.

Barolar birliği başkanı şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi mahkemeyi bağlar, idareyi bağlar. Anayasa Mahkemesi kısa kararında, ‘Bu tutukluluklar temel hakları ihlal etmiştir, anayasaya aykırıdır’ demiştir. Şahin Alpay için 13’üncü ağır ceza mahkemesi, Mehmet Altan için 26’ncı ağır ceza mahkemesi ‘Gerekçeli kararı görüp öyle düşünelim’ demiştir. Bu iki mahkemenin de takdir yetkisi yoktur. İki mahkeme de kısa kararda ihlali gördükleri anda tahliye etmek zorundadırlar. Nitekim kararlarını ikiye bir vermişlerdir. Muhalif üyeler ‘Bizim takdir yetkimiz yoktu, yapamayız. Derhal tahliye etmek zorundayız’ demişlerdir.”

Bozdağ’a çattı

Feyzioğlu, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın karara yönelik değerlendirmeleri hakkında da şunları kaydetti: “Hükümet sözcüsü Anayasa Mahkemesi için ‘Dosyayı bilmiyor’ demiştir. Hükümet sözcüsü dosyayı biliyor ama Anayasa Mahkemesi dosyayı bilmiyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararını eleştirecek durumda değilim. Çünkü gerekçeli kararı yayınlanmadı. Ama ağır ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesi’nin kısa kararına derhal uyması gerektiğini bilecek kadar lisans seviyesi hukuk biliyorum. Doktor, profesör seviyesi hukuk bilmenize gerek yok. Hükümet sözcüsünün bu bilgiden yoksun olmasını garipsiyorum.”

Barolar birliği başkanı, AYM’yi de “Anayasa Mahkemesi bu özgürlükçü yaklaşımını OHAL KHK’larına karşı kullansa iyi olur. Çünkü Anayasa Mahkemesi yarın sabah kalktığında bir OHAL KHK’sıyla altı aylığına tatile çıkartıldığını görebilir. Anayasa Mahkemesi ‘Ben OHAL KHK’larını inceleyemem’ dedi. 27 senelik mücevher değerindeki içtihadını çöpe attı” sözleriyle eleştirdi.