Feyzioğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmama gerekçesi: Toplum zarar görür

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmama nedenini açıkladı: “Toplum zarar görür.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı. Yürüyüşte son 100 kilometreye girildi.

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Feyzioğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu.

Yürüyüşün ‘toplumun bu en önemli sorununa’ işaret ettiğini söyleyen Feyzioğlu, “Bir kez daha altını çizerek söylüyorum: Umarım bir veya birkaç kişi üzerinden değil, tüm toplum için adalet talebi üzerinden gelişir. Ancak bu yürüyüşün bir toplumsal soruna işaret etmesi onu siyasi parti faaliyeti olmaktan çıkarmamaktadır. Faaliyetin, siyasi parti faaliyeti olması ise onu değersizleştirmez. Fakat yargının en üstünde yer alan kurumlardan biri olan Türkiye Barolar Birliği’nin, bir siyasi parti faaliyetine katılması doğru olmaz” diye konuştu.

‘Değerde düşme olur’

Bundan toplumun zarar göreceğini savunan Feyzioğlu, nedenini ise şöyle açıkladı: “Çünkü, Türkiye Barolar Birliği’nin dile getirdiği her sorun ve her çözüm önerisi siyasi iktidar tarafından ‘bir siyasi parti adına söyleniyor’ şeklinde damgalanır. O yüzden bizim yürüyüşe katılmamızı iyi niyetle talep eden vatandaşlarımızın durup bu hususu düşünmesi gerekir.”

‘Türkiye Barolar Birliği’nin söylemlerinin değerinin düşmesini isteyenlerin’ yürüyüşe katılmalarından büyük bir memnuniyet duyacağını aktaran Feyzioğlu, “Bir siyasi parti yaptığında önemli ve değerli olan bir faaliyete tarafsız ve bağımsız kalıp siyasi partilerin üstünde ve dışında hareket etmekle yükümlü bir kurum iştirak ederse o değerde düşme olur” dedi.

‘Özçekimi sıcak karşılıyorum’

Yürüyüşe bazı baroların katıldığını ve her baronun kendi içinde özgür şekilde karar aldığını belirten barolar birliği başkanı, sözlerini şöyle bitirdi: “Yürüyüşe bir süre katılıp, özçekim yapıp bunu sosyal medyada paylaşmayı önemli bir eylemin bir parçası olma duygusunu yansıttığı için sıcak karşılıyorum.”