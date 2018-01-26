Feyzioğlu’ndan ‘Savaşı durdurun’ diyenlere: O mektubu Kandil’e gönderin

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, AKP’li milletvekillerine Afrin’e yönelik harekatın durdurulması için mektup yazan 170’i aşkın isme, “O mektubu Kandil’e gönderin” diye çıkıştı.

Feyzioğu, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın operasyon merkezlerinden Kilis’te Afrin’den atılan füzelerle tahrip olmuş evleri ziyaret etti.

Reklam

Barolar Birliği başkanı, eyzioğlu Kilis Barosu’nda düzenlediği basın toplantısında, “DAEŞ’ten temizlendiği söylenen yerlerden PKK saldırıyor. Müttefikimiz olması gereken batılı güçler, tarafından PYD diye pazarlanmaya çalışılıyor. PKK ve PYD aynı yapının parçalarıdır. TSK Afrin’e girmiştir. Kahraman ordumuzun muzaffer olması için milletçe arkasında durmak zorundayız” dedi.

‘ÖSO’yu kabul etmiyorum’

Feyzioğlu hükümete şöyle seslendi: “Askerimizin canının tehlikeye atıldığı halkın canının tehlikeye atıldığı askeri harekette politik hedef nedir? Hedef buraya ÖSO’yu yerleştirmekse bunu bir vatandaş olarak kabul etmediğimi herkese duyuyorum. ÖSO’nun can güvenliği sağlanacak diye Türk askerinin canı tehlikeye atılamaz.”

‘Üzüldüm bu mektubunuza’

Türkiye Barolar Birliği başkan, 170 ismin Afrin’e yönelik harekatın durdurulması için AKP’li milletvekillerine yazdığı mektuba ilişkin de şunları söyledi: “O mektubun adresini değiştirin. Kandil’e gönderin. Kilis’e bombalar yağdıran Reyhanlı’ya bombalara yağdıran Kandil’e o mektubu yazın. TSK meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Buna kararlı olan devletini milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Aydın olmak bu değildir. Üzüldüm bu mektubunuza. Bu mektubun muhatabı bir eli yağda bir balda olan Kandil’deki uyuşturucu baronlarına yazın. İnsanları acımasızca ölüme gönderen emperyal güçlerin maşalarına yazın. O zaman hepiniz gerçek aydın gibi görelim.”