Feyzioğlu’ndan Meclis’e alınmayan baro başkanlarına: Aracılık edelim, konuşun

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kamuoyunda ‘çoklu baro’ olarak bilinen teklifin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine alınmayan baro başkanlarına çağrı yaparak, “Bugün yine aracılık edelim, lütfen gidin ve konuşun” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Baroların yapısını değiştirecek teklif dün TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlarken, toplantıya dahil olmak isteyen 20 baro başkanı Meclis’e alınmayıp Çankaya kapısı önünde beklemişti.

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‘Çoklu baro’ sürecin en çok eleştirilen isimlerden Feyzioğlu baro başkanlarının basına yansıyanın aksine toplantıya çağrıldığını ama iştirak etmediğini söyledi.

TBB başkanı şöyle seslendi: “Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım? Halen çok geç değil, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu sayın başkanı, dün komisyona davet edildiniz, gitmediniz. Bugün yine aracılık edelim, lütfen gidin ve konuşun.”

‘Düzenlemeye karşıyız’

Değişikliklerin ana konusunun, ‘çoklu baro’olduğunu belirten Feyzioğlu, “TBB olarak ve 80 baro olarak bu kısma kesinlikle karşıyız. Sebeplerini de anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

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Feyzioğlu, 48 bin kişilik İstanbul Barosu’nda seçime 24 bin avukatın geldiğini, kalan yarısının seçim faaliyetine katılmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Bu büyük kitlelerin barolarından kopmasına, barolarımızın da meslek odaklı çalışma yöneltmesine katkı sağlamıyor. İnsanlar barolarından uzaklaşıyor, barolar da meslek odaklı olmaktan uzaklaşıyor. Bunun çözümü olarak ortaya konan çoklu baronun ise çözüm getireceği kanaatinde değiliz. Tam aksine yargının savunma ayağında parçalanma yaratacağı için savunmanın iddia karşısında güçsüz hale gelmesine, dolayısıyla vatandaşın savunma hakkının da ihlal edilmesine ya da zayıflamasına yol açar diye kaygılanıyoruz.”