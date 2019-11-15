Feyzioğlu’ndan 12 baroya: Seçim imkansız, idari yargıya başvurun

12 baronun ‘Avukatlık Kanunu’na dayanarak olağanüstü genel kurul çağrısı yaptığı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Başkanlar dört yıl için seçilir. Bu şartlarda seçim imkansız” dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılış törenine katılmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Barolar, Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılış törenine katılması ve yargı reformu paketinin etkin bir paket olmadığının düşünülmesini gerekçe göstererek TBB yönetim kuruluna çağrı yapmıştı.

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Çağrı önce ‘şekil şartı’ gerekçe gösterilerek değerlendirmeye alınmamış, daha sonra şekil şartı sağlanmasına rağmen yönetim kurulu tarafından reddedilmişti. Baro başkanları, TBB’yi kanunlara uymamakla suçlayıp Başkan Feyzioğlu’nu istifaya davet etmiş, yönetim kurulunu da ‘görevi kötüye kullanmak’la itham etmişti.

Çağrıyı şu illerin baroları yapmıştı: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Feyzioğlu olağanüstü genel kurul çağrısı yapan baroların idari mahkemeye başvurmaları gerektiğini söyledi.

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‘İdari yargıya başvursunlar‘

TBB başkanı şöyle konuştu: “Talepte bulunmak bir haktır. Baro yönetim kurulları bu haklarını kullandılar. Taleplerin kanuna uygun olup olmadığını değerlendirmek de TBB yönetim kurulunun yetkisindedir. Şekil ve esas yönünden taleplerin hukuka aykırı olduğu sonucuna vardık. Olağanüstü genel kurulda seçim olmaz. Baro ve birlik başkanları ile yönetimlerinin görevden uzaklaştırılması mahkeme kararıyla olur. Kanunun açık hükmü bu.

Barolar Birliği Başkanları ve yönetimleri dört yıl, baro yönetimleri de iki yıl için seçilir. Bazı barolar ‘Tamam seçim olmaz da yine de genel kurul yapılsın’ diyor. TBB yönetim kurulu esası değerlendirebilir. Arkadaşlarımız aksine düşünüyorlar ise yolu bellidir. İdari yargıya başvururlar. Yargının dediğine herkes uyar, kararına saygı duyar.”



