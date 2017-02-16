TBB Başkanı Feyzioğlu’na göre PKK başkanlığı ‘can-ı gönülden’ destekliyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, PKK’nın 2010 referandumunda ‘darbe’ indirdiğini ve bunu tamamlamak için ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğini ‘can-ı gönülden’ desteklediğini söyledi.

Yalova’da konuşan Feyzioğlu, PKK’nın ‘terör örgütü’ sınıfından ‘özgürlük hareketi’ sınıfına geçmek amacıyla anayasa değişikliğini öne sürerek, “Önümüzdeki anayasa değişikliği teklifi, hain, kanlı, alçak, bölücü terör örgütü tarafından desteklenmektedir” dedi.

‘Bölücü terör örgütü başka bir taktikle destek verecek’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadından gelen PKK’nın anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyeceği yönündeki beyanların ‘algı operasyonu’ olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Söz konusu desteği, bir algı operasyonuyla tersten vermek anlaşılan daha faydalı görülmüştür. Bölücü terör örgütü nasıl ki 2010 referandumunda Türkiye’nin hukuk devleti yapısını yerle bir eden referandumda nasıl ki destek vermişse aynı desteği bu defa başka bir taktikle hiç kuşkunuz olmasın vermektedir” dedi.

Feyzioğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nın referandumda kabul görmesi halinde yaşanacakları da şöyle anlattı: “Türkiye’nin yargısı bir tek kişiye bağlandığında ve meclisi bir tek kişinin etkisi altına girdiğinde bölücü terör örgütü tıpkı Suriye’deki yavrusu gibi uluslararası hukukta meşruiyet kazanacağını hesaplamaktadır.”

‘Terör örgütünün meşruiyet kazanmasına karşıyız, ‘Hayır’ diyeceğiz’

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini belirten Feyzioğlu, bunun gerekçelerini şöyle açıkladı: “Biz terör örgütünün uluslararası hukukta meşruiyet kazanmasına, güçlenmesine ve böylece halkımızın canını daha fazla yakmasına evlatlarımızı katletmesine karşıyız. Bu sebeple sonuna kadar ‘Hayır’ mücadelesini anlatarak veriyoruz. Sloganla değil, söverek değil, bağırarak değil.”