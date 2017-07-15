Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Feyzioğlu’na göre 15 Temmuz’un nedeni: Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda darbe girişiminin en önemli nedeni için “Devletimizin Anayasa’da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yazılı bir açıklama yapan Feyzioğlu, demokrasiyi koruma kararlılıklarını yinelediğini söyledi.

Reklam

Devletin anayasada vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılması ve Atatürk ilkeleri diye tanımlanan kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmasının 15 Temmuz’u getirdiğini savunan  Feyzioğlu, ‘Türkiye’yi yıkmak, parçalamak veya yönetimini ele geçirmek isteyen terör örgütleri ile arkalarındaki bazı küresel güçler’in bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

Feyzioğlu sözlerini şöyle bitirdi: “Laik, demokratik, üniter ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumanın birinci koşulu; bağımsız, tarafsız, toplumun her ferdine güven veren ve savunma makamının vazgeçilmezliğini  içine sindirmiş bir yargı sistemini kurmaktır. Gün; birbirimizi kırma, farklı düşünceler ile kaygıları dile getirenleri ihanetle suçlama günü değildir. Gün; birbirimizi anlama ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çatısı altında bir ve beraber olma günüdür. Türk Milleti’nin; kendi devletine, kendi Cumhuriyetine, kendi demokrasisine ve kendi geleceğine sahip çıkacağına dair inancımız tamdır.”

Feyzioğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmama gerekçesi: Toplum zarar görür

Feyzioğlu, YSK kararına ‘hayret etti’: İktidarın açıklamaları yanıltıcı

Erdoğan’ın ‘kapıyı kapattığı’ Feyzioğlu: Bizi sizden ikbal bekleyenlerle karıştırdınız

Feyzioğlu ve Erdoğan ‘o gün’den sonra ilk kez: İşgale karşı saf tutmak asli görevimiz

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Feyzioğlu’na göre 15 Temmuz’un nedeni: Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda darbe girişiminin en önemli nedeni için “Devletimizin Anayasa’da vurgulanan niteliklerinin zaafa uğratılmış ve Atatürk ilkeleri olarak tanımladığımız kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmış olmasıdır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...