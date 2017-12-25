Feyzioğlu yeni KHK’dan ‘dehşete düştü’: İnsanlar birbirinin kafasına sıkacak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, hükümetin çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi ‘sivillerin birbirini öldürmesine izin veren yasa’ diye niteleyip “Dehşete düştüm…insanlar birbirinin kafasına sıkacak…” dedi.

Söz konusu KHK’yla ‘15 Temmuz darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler’e müdahale eden sivillere cezai sorumsuzluk getirilmişti.

Reklam

‘Akılla savaşın bir sınırı vardır diye düşünürüm fakat…’

Feyzioğlu, paylaştığı görüntülü mesajda dehşete düştüğünü belirterek “Ve çok üzüldüm. Akılla savaşın bir sınırı vardır diye düşünürüm. Bir noktada akıllı bağlantıyı yakalayacakalarını umut ederim. Fakat ne yaptıklarını gerçekten anlamıyorum” dedi.

Meclis’e ne gerek var?

KHK ile OHAL ile ilgisi olmayan 135 yasanın değiştiğini belirten Feyzioğlu cumhurbaşkanı, bakanlar ve başbakana “Meclis’e ne gerek var? 15 Temmuz’da bu millet Meclis’i niye korudu? Kapalı kapılar ardında, saraylarınızda yasa çıkartacaksanız bu millet canıyla neyi korudu?” diye sordu.

‘Ne yaptığınızın farkında mısınız?’

TBB başkanı, müdahaleci sivillere cezai dokunulmazlık getiren düzenleme konusunda da “Darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemlere kim karar verecek?” diye sordu. Feyzioğlu bu konuda şunları söyledi: “Siz sivillerin birbirini öldürmesine izin veren ve ‘Öldür hiç bir cezan yok’ diyen maddeyi nasıl çıkarttınız? İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak; siz bunu nasıl önlersiniz? Sizin herhalde istediğiniz bu değil sayın cumhurbaşkanı. Siz yurttaşlarınızın birbirinizi vurmasını teşvik etmiyorsunuz herhalde. Dehşet içindeyim. Bunu derhal geri çekin. Kabile devletlerinde olmaz bu. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunun altına imzası olanlar ne yapmak istiyorsunuz? Bunu kabul edemeyiz çok tehlikeli bir maddedir.”