Feyzioğlu: ‘Yargı reformu’nun içini boşaltmadan çıkarın

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, meclis gündemine gelecek olan ‘Yargı Reformu Stratejik Belgesi’nin içerdiği ‘paket yasalar’ın, ‘içi boşaltılmadan’ çıkarılmasını istedi. Feyzioğlu, söz konusu paketin içinin ‘ağzına kadar dolu’ olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Tokat Barosu’nun geleneksel ‘Tokatlı hukukçular buluşması’nda konuşan Feyzioğlu, “Sayın milletvekillerimizden istirhamımız, lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın” dedi.

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Feyzioğlu, şöyle dedi: “İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp, Türkiye için bir araya geldiğimizde güzel işler yapıyoruz. Bu güzel işlerin başında da şu anda meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan ‘Yargı reformu stratejik belgesinin’ ilk paketi var. Bu paket mucize değil, eksiksiz değil. Ama gerçekten önemli bir adım. En az içeriği kadar önemli olan kısım şu, hazırlanırken ilk kez bir Adalet Bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki ‘Gelin sorunları önce birlikte tespit edelim. Sonra çözümleri birlikte bulalım’. Hep söylüyorum daha önce reform paketi dedikleri belgeler, barolara, birliğe, üniversitelere ‘şu tarihe kadar görüşünüzü bildirin’ diye gelirdi. Postadan çıktığında da tarihi üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonra da usulen yazardık. İlk kez, ilk adım atılmadan önce bir araya gelindi. Her adım birlikte atıldı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortak aklını bir araya getirme kararlılığı ortaya konmuş. Biz o ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, her meselede, terörle mücadelede, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz’de, hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösteriyor. Ben bu bakımdan usulü en az esas kadar önemsiyorum. Esasa gelince, önce dediler ki Temmuz’da çıkmayınca ‘samimi değil, çıkmayacak’. Şimdi çıkma noktasına gelince başladı bazıları ‘içi boş’ demeye, ilk paketin içi tabiri caizse ağzına kadar doludur.”

En önemli konulardan birinin ‘Türkiye’de ifade özgürlüğü’ olduğunu söyleyen Feyzioğlu, şöyle devam etti: “Bunu önemsememek mümkün değildir. Düşünce özgürlüğü ile ilgili her suç tipi temyiz mahkemesinin denetiminden geçecektir. İlk derece mahkemeleri, yani ‘temyiz mahkememiz böyle karar veriyor’ diyerek, rahatlıkla sırtlarını Yargıtay’a dayayarak Türkiye’de düşünce özgürlüğünü güvenceye kavuşturacaklardır. Eksikleri var mıdır vardır. Ama bu anlayış devam ettirildiği takdirde tüm eksiklikleri de birlikte gidereceğimize ben inanıyorum.”

Feyzioğlu’nun konuştuğu buluşmaya Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AKP Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve hukukçular katıldı.