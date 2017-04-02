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Yaramazlara biraz batar!

Feyzioğlu yanıt istedi: Yeni anayasanın üç maddesinde eyaletlere bölünme yetkisi var

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 16 Nisan’da oylanacak ve ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini merkeze alan anayasa değişikliğinde ‘eyaletlere bölünme yetkisi’ bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gaziantep’te anayasa değişikliğiyle ilgili konuşan baro başkanı, 150’ye yakın il ve ilçeyi gezdiğini aktardı.

Yeni anayasanın 123, 124, 127’nci maddelerinin ‘özerk bölgeler ve eyalet kurma yetkisini’ içerdiğini söyleyen Feyzioğlu, hükümet kanadından sorularına yanıt alamadığını belirtti.

Feyzioğlu şöyle devam etti: “Irak’ın dağılması gibi Türkiye’yi dağıtacak bir proje olarak görüyoruz. Suriye ve Irak’tan farkımız var. Biz demokratik bir devlet olduğumuz için iç içe geçmişiz. Herkes her yerde. Kimin kim olduğu, kimin hangi etnik kökenden olduğu Türkiye’de önemsiz. Paketin içinde eyalet yapısı var. Bunu 150’ye yakın yerde söyledik. Fakat hiçbir cevap gelmedi.”

‘Özellikle farklı maddelere dağılmış’

Baro başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın İstanbul için ‘özerklik’ çağrısı yaptığı “İstanbul kendi kendini yönetsin, kendi kararını kendi versin” sözlerini hatırlattı.

Topbaş’ın ‘özerkliği’ neye dayanarak istediğini soran Feyzioğlu sözlerini şöyle bitirdi: “Topbaş, İstanbul’a ciddi ciddi özerklik isterken neyi ağzından kaçırdı dersiniz. Mitinglerde sayın cumhurbaşkanı beni diline dolamış ama ben buna cevap istiyorum. Bu anayasanın 123, 124, 127’nci maddeleri özerk bölgeler, eyaletler kurma yetkisini dağıtarak içeriyor. Aynı maddede değil özellikle farklı maddelere dağılmış ki kimse fark etmesin.”

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