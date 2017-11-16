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Feyzioğlu ‘karışmadı’: Nuriye ve Semih’i evlat edinecek sempati beklenmesin

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için, “Nuriye ile Semih’i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin” dedi.

Tutuklu bulunan Gülmen ve tahliye edilen eğitimci Semih Özakça, 254 gündür açlık grevinde.

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RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Feyzioğlu, açlık grevindeki kişiler bilincini kaybettiğinde devletin müdahale etme yükümlülüğü olduğunu söyledi.

‘Bu listenin değersiz olduğunu söyleyemem’

TBB başkanı şöyle devam etti: “Nuriye ile Semih’i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin.”

İki eğitimcinin duruşmasından önce avukatlarının tutuklanması hakkında da konuşan Feyzioğlu, “Avukatlarının tutuklanma gerekçesinde, Nuriye ile Semih’in avukatı olmaları yoktu. Polisin öldürdüğü DHKP-C teröristin üzerinden çıkan listede tutuklanan bazı avukatların adı geçtiği söyleniyor. Ben bu listenin değersiz olduğunu söyleyemem” diye konuştu.

Avukatların tutuklanmasına sessiz kalmakla suçlanan Feyzioğlu, “Kolay tutuklamalardan kaygılıyız” demişti.

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