Feyzioğlu ‘endişelerini’ anlatmak istiyor: Erdoğan talimat verse koşar gelirdim

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ ile ilgili endişelerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a anlatmak için yanına gitmek istediğini söyledi.

Denizli’de bir panelde konuşan Feyzioğlu, Erdoğan’ın kendisiyle arasında duvar çektiğini belirterek, amacının cumhurbaşkanlığı makamının yerini ve saygınlığını korumak olduğunu söyledi.

‘Bir kez olsun dinleyin’

Anayasa değişikliği ile ilgili sözünün dinlenmesini istediğini dile getiren Feyzioğlu, “Cumhurbaşkanı talimat verseydi, nerede olursam olayım, koşar gelir ve bu hayati bilgileri kendisine sunardım. Bunu günlerdir gittiğimiz yerlerde basın aracılığıyla duyuruyoruz. Canlı yayınlarda sesleniyoruz. Yapmayın, bir kez olsun dinleyin” diye konuştu.

‘Mesele milli menfaat olduğunda her zaman koştuk’

Kendisinin hiçbir beklentisinin olmadığını belirten Feyzioğlu, “Talimat verseydi, bütün bildiklerimizi koşar gider kendisiyle paylaşırdık, görev bilirdik. Ancak kendilerinden farklı düşünen kimselere anladığım kadarıyla duvar çekilmiş durumda, oysa biz birlikte Türk milletiyiz. Mesele milli menfaat olduğunda her zaman koştuk” dedi.

‘Büyük akılsızlıktır bu’

686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki gösteren Feyzioğlu, “Kızdığımız üzüldüğüm şey şu, o KHK’yla yapılan o bildiriyi hazırlayanları dahi mağdur etmiştir, mağdur konumuna getirmiştir. Büyük akılsızlıktır bu, onlara verilecek en büyük cevap bilim yoluyla verilecek cevaptır. Biz de verdik zaten, ama adalete erişim hakkını kapayarak mahkemeye gidemesin denilerek önünü tıkayarak bir KHK’yla attım seni dediğinizde onlar dahi mağdur oldu” dedi.