Feyzi Açıkalın: Turizmin sağladığı döviz gelirlerine çok acil ihtiyaç var

Tayland yaklaşık dörtte bir oranındaki turizm gelirini Çinli konuklarından elde ettiği için, coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ekim ayı ile başlayacak dış turizm sezonunda, işte bu yüzden “Çin ile özel bir koridor açmayı” planlıyor. Temmuz ve ağustos aylarında ise, aynı bizim gibi iç turizmden medet umuyor!

Buradan bize dönersek; tutuşmuş vaziyetteyiz… Karşılığında ne verildiği kimselerin bilmediği SWAP anlaşmaları ile, ülke ekonomisi güçlükle yönetilebiliyor. Çok acil olarak, turizmin sağladığı döviz gelirlerine ihtiyaç var.

Reklam

Turizm bakanının ucunu yakarak gönderdiği pembe aşk mektupları, yabancı muhataplarında gereken etkiyi göstermemiş olacak ki, araya her zamanki gibi dışişleri bakanı giriyor. Bu gelişme bile, dış konukların ülkemizi tercih etmesinde jeopolitik kaygıların ne denli önemli olduğunu göstermeye yetiyor.

Feyzi Açıkalın’ın yazısı