Feyzanur’un ailesinin avukatı: Cinayetle ilgili durum söz konusu değil

Gaziantep’te evden düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Feyzanur Saydam’ın ailesinin avukatı, cinayetten şüphelenmediklerini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Saydam, önceki gece yedinci kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Gencin aylar önce Twitter’dan “Ben bir yerden aşağı atlamam, Allah korkum var benim ama biri atmıştır” diye paylaşımda bulunması, akıllara cinayet şüphesini getirmişti.

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Gazetecilere konuşan avukat Yunus Emre Ceylan, Feyzanur’un ailesiyle yemek yedikten sonra terastan düştüğünü söyledi.

Ceylan, gencin site bahçesinde bir arkadaşıyla konuştuğunu belirterek şöyle devam etti: “Feyzanur, akşam annesi, babası ve üç kardeşiyle yemek yiyor. Daha sonra terasta yalnız olduğu sırada aşağı düşüyor ve hastanede hayatını kaybediyor. Çocuğumuzu otopsisinin ardından defnettik. Güvenlik güçlerince soruşturma sürdürülüyor. Olayda cinayetle ilgili bir durum söz konusu değildir. Polis ekiplerinin soruşturmasında da düşme ya da intihar üzerinde duruluyor.”