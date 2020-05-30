‘FETÖ’yle ticaret yaptığınız saptandı, parayı teslim edin’ diyerek dolandırıcılık yapana altı yıl sekiz ay hapis, 154 bin lira para cezası

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, “FETÖ üyeleriyle ticaret yaptığınız tespit edildi, hesabınızdaki tüm parayı teslim etmeniz gerekiyor” diyerek dolandırıcılık yapan Cihan D., altı yıl sekiz ay hapis, 154 bin 580 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kendisini polis olarak tanıtan Cihan D., işyerinden aradığı C.A.’ya ‘örgüt üyeleriyle ilişkisinin saptandığını’ söyledikten sonra hesabında bulunan parayı söylenen yere bırakmasını istedi. Paranın iade edileceğini söyleyen Cihan D.’ye güvenerek hesabındaki 92 bin 750 lirayı çekip bir poşete koyan C.A., söylenen yere bıraktı. Daha sonra dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu.

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Yakalanan Cihan D., Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılandı. Cihan D.’ye verilen para cezasının 24 taksitle ödenmesi kararlaştırıldı.

Sanık Cihan D. kararı önce istinaf mahkemesine götürdü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak başvuruyu esastan reddetti. Cihan D. bu kez temyiz hakkını kullanarak Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 15. Ceza Dairesi istinaf mahkemesinin ve yerel mahkemenin kararını haklı bularak temyiz talebini reddetti. Bu şekilde mahkemenin verdiği karar Yargıtay tarafından onandı.