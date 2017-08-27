‘FETÖ’yle suçlanan eski Konyaspor başkanı: Başarı taçlanmadı, taşlandı

Şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlanan eski Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ‘FETÖ’yle ilgisi olmadığını, gözaltına alınmadığını, kendisinin adliyeye ifade vermeyi gittiğini söyledi.

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla savcılığa ifade veren Şan’ın evinde arama yapılmış, cep telefonuna ve dijital verilere el konulmuştu.

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İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, Konyaspor başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

‘Taşlandı’

Basın toplantısı düzenleyen Şan, İzmir Atatürk Lisesi mezun olduktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi’nde işletme eğitimini tamamlayarak Almanya’da bir şirkette yönetici olarak görev yaptığını söyledi.

Şan, ‘vatan sevgisi nedeniyle’ Konya’ya döndüğünü, Kombasan Holding’e ait Kompen şirketinde 11 yıl genel müdür olarak görev yaptığını, 2011’den sonra da farklı dönemlerde, toplamda 10 yıl Konyaspor başkanlığı yaptığını kaydetti.

Eski başkan, son bir yılda iki büyük kupa aldıklarını, bunun da ‘taçlanmayı değil taşlanmayı getirdiğini’ ifade ederek, “Ne gariptir ki elde edilen tüm bu başarıların akabinde, önce tamamen saptırılan İzmir Marşı haberleri, ardından da ‘ByLock’ iddiaları üzerinden şahsım, Konyaspor, Konya ve yakın çevreme uzanan hakaret ve iftiraların ardı arkası kesilmemiştir” diye konuştu.

‘Kimseyle irtibar kurmadım’

Şan, 21 Ağustos’ta savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittiğini, gözaltına alınmadığını belirterek şunları söyledi: “Gözaltına alınmadım. Geçen hafta pazar günü sosyal medya üzerinden şahsım hakkında ‘Bylock kullanıcısı’ iddiası içeren bir tweet hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere 21 Ağustos pazartesi günü adliyeye gittim. Hakkımda soruşturma olduğunu ve 2015 yılı haziran ayına kadar çalıştığım şirket üzerinde kayıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül ayında üç haftalık bir sürede ByLock girişi tespit edildiği iddiasını o an orada öğrendim. Avukatımı çağırdığım takdirde ifademin alınacağının tarafıma söylenmesi üzerine ben de avukatımı adliyeye çağırdım. İfademin alınmaya başlanması üzerine hakkımdaki suçlamaları kabul etmeyerek elimdeki kullanmakta olduğum iki telefonumu, eskiden kullandığım ve hiçbir şekilde imha etmediğim üç telefonun da evimde olduğunu ve getirebileceğimi söyledim. Bunun üzerine o an itibariyle emniyet birimlerine talimat verildi. Evimde arama yaptırılarak evimdeki üç telefon ve çocuklarımın da kullandığı dahil olmak üzere üç bilgisayar incelenmek üzere alındı.”

‘Hakaret kabul ederim’

İfadesinde 25 Ağustos’ta Monaco’da UEFA Ligi kura çekimi olduğunu söyleyince hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu anlatan Şan, şöyle devam etti: “Bu dosya verileri ve detaylı savunma için süre istemem üzerine talebim kabul edilerek tutuklanmadan salıverilmem gerçekleştirilmiştir. Anlattığım bu kronolojide adliyede avukatımın çağırılması haricinde hiç kimseyle irtibat kurdurulmadan bu süreç başlamış ve sonlandırılmıştır. Yani öyle iddia edildiği gibi tutuklanmadan salıverilmem için herhangi bir şahsın müdahalede bulunması zaten mümkün olmamıştır. Hain bir terör örgütü olan FETÖ’yle ismi özdeşleşen bir uygulama olan Bylock programını indirmedim ve kullanmadım. Bu isnadın tarafıma yapılmasını bile hakaret kabul ederim.”

Malvarlığını açıkladı

Şan, malvarlığını da açıkladı: “Her birini vatana ve millete hizmet aşkıyla yürüttüğüm bu görevler neticesinde; babamın torununa ve bana verdiği Derebucak’ta birer daire de dahil olmak üzere eşim, oğlum ve şahsıma ait birer daire, eşimin üzerine kayıtlı bir dükkan ve birer de alt – orta segmentte üç arabamız bulunmaktadır. Bunun haricinde; ulusal basında bazı gazetelerde iddia edildiği gibi üzerime kayıtlı belirttiklerimin dışında başka herhangi bir gayrimenkul bulunmamaktadır. 2004 yılında aralında şimdiki AK Parti il başkanı Musa Arat’ın da bulunduğu beş eşit hisse ortaklı olarak kurulan ve iki yıl sonra 2006’da ortaklığından ayrıldığım şirket haricinde hiçbir şahıs ya da şirket ortaklığım bulunmamaktadır. Söz konusu o şirket de 2010 sicil kaydından silinmiştir. Yani şu an böyle bir şirket dahi yoktur.”