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‘FETÖ’yle Mücadele Raporu’: 48.5 milyarlık servet devlete geçti

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Milli Güvenlik Kurulu’na sunulan ‘FETÖ’yle Mücadele Raporu’na göre 7.5 milyarı gayrimenkul, 41 milyar lirası şirket varlığı olmak üzere ‘FETÖ’nün toplam 48.5 milyarı devlete geçti.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’nin haberine göre, MGK toplantısında ‘FETÖ’yle mücadelede önemli ölçüde başarı sağlandı’ sonucuna varılırken, “OHAL, FETÖ’yle mücadelede gerekli. FETÖ’yle mücadele bundan sonra da tavizsiz sürecek. Sivil ve askeri bürokraside önemli ölçüde temizlik yapıldı ama bu devam edecek” değerlendirmesi yapıldı.

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FETÖ’ye ait 966 şirketin TMSF’ye devredildiğinin ve şirketlere ait 4 bin 888 mal varlığına el konulduğunun aktarıldığı MGK toplantısında, 7.5 milyar lira gayrimenkul ve 41 milyar lira şirket varlığının devlete geçtiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘tek tip’ kıyafet uygulamasıyla ilgili sunum yaptığı MGK’da, iki seçenek üzerinde duruldu. Buna göre, tek tip kıyafetin sadece darbe girişimi şüphelileri tarafından giyilmesi ya da hem darbe hem terör şüphelileri tarafından giyilmesi üzerinde duruluyor.

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