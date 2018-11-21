‘FETÖ’ye yönelik ‘ankesör’ operasyonları: Yakalanan askerlerin yüzde 44’ü itirafçı

Türk Silahlı Kuvvetkleri’ndeki ‘FETÖ yapılanması’na yönelik yapılan son ‘ankesörlü hat’ operasyonlarında gözaltına alınan askerlerin yüzde 44’ünün itirafçı olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda başlayan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda uygulanmasına devam edilen FETÖMETRE uygulaması dışında ‘FETÖ’ye yönelik operasyonlarda son dönemde sık kullanılan bir diğer yöntem ‘ankesörlü hat’ operasyonları.

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‘Mahrem imam’ olduğu belirtilen kişilerin, TSK çerisindeki ‘FETÖ’ üyeleri ile 2012’den itibaren market, büfe, kırtasiye, iddia bayii ve lokanta gibi işletmelerde bulunan ve ücret karşılığı kullanılan sabit hatlar ile Türk Telekom’a ait ankesörlü telefon hatlarını kullanarak iletişim kurduğu iddia ediliyor.

Posta’dan Nedim Şener bugünkü yazısında, ankesörlü hat ve FETÖMETRE yöntemiyle yapılan operasyonlarla ilgili bazı istatistiki bilgiler paylaştı.

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Buna göre, ‘ankersörlü hat’ operasyonlarda 15 Ekim 2018 itibarı ile;

* 428 operasyon yapıldı,

* 7 bin 859 gözaltı kararı alındı,

* 3 bin 140 kişi tutuklandı,

* 4 bin 118 kişi denetimli serbestlikten yararlandı,

* 568 kişi serbest kaldı,

* 698 kişi ise halen firari.

Bunların içinde etkin pişmanlıktan yararlanma oranı yüzde 44’ü bulduğu belirtildi.

FETÖMETRE, 4 bin 500 denizci askeri deşifre etti

Şener ayrıca, 4 bin 500 ‘FETÖ‘ mensubu denizci asker ile onlardan sorumlu olan 600 sivil ‘mahrem imam’ın FETÖMETRE’yle deşifre edildiği bilgisini de verdi.

FETÖMETRE nedir?

FETÖMETRE, kişisel özelliklerin bir bilgisayar programına yüklenerek örgütle bağlantısını keşfetmeyi hedefleyen bir program.Kişisel özellikler belli katsayı verilerek uygulamaya girilince ortaya çıkan puanın kişinin ‘FETÖ‘ bağlantısını yüzde 100’e yakın oranda verdiği böyleniyor.