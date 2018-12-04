‘FETÖ’ye yönelik ‘ankesör’ operasyonları: 16 kişi tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki ‘FETÖ yapılanması’na yönelik yapılan son ‘ankesörlü hat’ operasyonlarında 16 kişi tutuklandı.

‘FETÖ’ye yönelik operasyonlarda son dönemde sık kullanılan bir diğer yöntem ‘ankesörlü hat’ operasyonları. Ankesörlü hatlarla ‘FETÖ’ mensuplarının irtibatlı askerlerle ve ‘imam’larla görüştüğü öne sürülüyor.

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Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV’nin Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle Digiturk üyeliklerini iptal ettikleri belirtilirken, ayrılış nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtlarına da yer verildi.

Şüphelilerin örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefonları ve sabit hatları kullandığı belirlendi.

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17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.