‘FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında eski emniyetçilere ceza

‘FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında aralarında eski üst düzey emniyetçilerin de bulunduğu 131 sanığa hapis cezası verildi. Ali Fuat Yılmazer yedi yıl altı ay, Ramazan Akyürek ise 45 yıl hapis cezası aldı.

Ramazan Akyürek… Fotoğraf: DHA

Sanıklar, ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği’, ‘askeri ve siyasal casusluk’, ‘usulsüz dinleme’, ‘belgeleri hukuka aykırı yok etme’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından yargılanıyordu.

Reklam

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Lokman Kırcılı 22 yıl altı ay, Gürsel Aktepe 27 yıl dört ay 15 gün, Yurt Atayün yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hasan Ali Okan, İlyas Tekin, Özgür Öztürk, Seyit Gölcük, Fatih Doğan ve Ertan Aslan 16’şar yıl hapis cezasına çaptırıldı.

43 sanığın dosyası ayrıldı.