‘FETÖ’nün TSK’daki ‘mahrem imamları’na operasyon: 24 gözaltı

İzmir merkezli 28 ilde, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, ‘mahrem imamlık’ yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24’ü gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifade ve teşhislerinde adı geçen, ayrıca kontörlü/ankesörlü sabit hat irtibatıyla örgüte mensubiyet yönünde tespitler bulunan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

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‘FETÖ’ bünyesinde ‘öğretmen, grup abisi, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, bahçıvan, müdür yardımcısı, genel müdür, gözcü, yer teminci ve doktor’ olarak görev yapan 59 ‘mahrem imam’ hakkında yakalama kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden ‘Hakan’ kod adlı B.K’nın örgütün İzmir’deki Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında, ‘Remzi’ kod adlı R.E’nin de Kocaeli’de Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

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Sekizi muvazzaf, ikisi emekli

Balıkesir merkezli 10 ilde de ‘FETÖ’ mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Balıkesir başsavcılığınca, ‘FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir’in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen sekizi muvazzaf, ikisi emekli 10 astsubay gözaltına alındı.