‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı kararı

‘FETÖ‘nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36’sı gözaltına alındı.
İstanbul başsavcılığının talimatıyla 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon, ‘etkin pişmanlık‘ hükümlerinden yararlanarak ifade veren binbaşı, yüzbaşı, üç üsteğmen, teğmen, 27 astsubay, iki uzman çavuş olmak üzere 35’i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile ‘TSK mahrem yapılanması‘nda ‘mahrem imam‘ olarak görev yaptığı belirlenen üçü sivil, toplam 55 kişiye yönelik yapıldı.
Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.