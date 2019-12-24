‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ‘FETÖ’nün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi bünyesindeki faaliyetleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

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Hakkında beyan bulunan, ankesör ardışık arama kaydı mevcut ve Bylock programında ismi geçen sekizi muvazzaf 54 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul Merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi.

Beş şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, adresleri tespit edilen 49 şüpheliden 34’ü gözaltına alındı. 15 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.